Мать по ошибке купила шестилетнему мальчику конфеты с наркотиком

WSOC-TV: в США женщина купила шестилетнему сыну конфеты с наркотиком

В США мать по ошибке купила шестилетнему сыну конфеты, содержавшие наркотическое вещество. Об этом сообщает WSOC-TV.

Инцидент произошел в городе Форт-Милл, штат Южная Каролина. Как утверждает женщина, сын протянул ей пакет с леденцами и попросил купить, когда они стояли перед кассой в магазине. Она, не глядя, передала пакет кассиру и оплатила его.

Вскоре мальчик начал странно себя вести и жаловаться на необычные ощущения. Супруг женщины заподозрил неладное, посмотрел на этикетку и обнаружил, что в леденцах содержится так называемая Delta-9 — каннабиноид тетрагидроканнабинол, который считается наркотиком. Это вещество запрещено в России и многих других странах, но легализовано в некоторых американских штатах.

Матери пришлось отвезти сына в больницу, где тот провел шесть часов под надзором медиков. «Я была в ужасе, — рассказала она. — Я думала, что погубила ребенка».

Ранее сообщалось, что в США маленькая девочка принесла домой из детского сада крэк (кристаллическая форма кокаина) и показала его матери. Директор детского сада предположила, что кто-то мог перекинуть наркотики через ограду, чтобы избавиться от них.