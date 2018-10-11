Девочка принесла из детского сада наркотики и похвасталась матери

В США маленькая девочка принесла домой из детского сада крэк (кристаллическая форма кокаина) и показала его матери. Об этом сообщает информационный портал WPIX.

Инцидент произошел в боро Нью-Йорка Бронкс в пятницу, 5 октября. Четырехлетняя Серенити Стрэкер (Serenity Straker) вернулась из детского сада и продемонстрировала матери небольшие контейнеры с белым веществом, который ей дал другой ребенок из группы. Девочка назвала их «зубиками» и объяснила, что их надо засовывать в рот.

Ее мать Сабрина заподозрила неладное и немедленно отнесла контейнеры в полицию. Там вещество проанализировали и заявили, что это именно кристаллический кокаин. Перепуганная мать отвезла ребенка в больницу, однако анализы показали, что кокаин не попал в кровь девочки и не причинил ей вреда. «Она могла бы умереть, если бы проглотила это. Я была в ярости», — отметила Сабрина.

Директор детского сада Иветт Джозеф (Yvette Joseph) предположила, что кто-то мог перекинуть наркотики через ограду детского сада, чтобы избавиться от них. «Мы внимательно осмотрели всю территорию, детям ничего не угрожает», — добавила она. Представитель полиции рассказал, что они изучают все возможные версии произошедшего, в том числе работают с семьей ребенка, который дал Серенити крэк.

Сабрина заявила, что требует закрытия детского сада из-за халатности персонала: «Никто не присматривал за детьми. В комнате 15 детей, с ними два воспитателя и две нянечки, где они были, когда все произошло?». Полиция Нью-Йорка расследует инцидент и квалифицирует произошедшее как подвержение опасности жизни и здоровья детей.

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