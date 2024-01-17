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10:04, 17 января 2024Экономика

Депутаты предложили учесть расходы семей на ипотеку при расчете пособия

В Госдуме предложили учесть расходы на ипотеку при начислении детского пособия
СюжетДетские пособия:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Госдуме предложили учитывать при начислении детского пособия расходы семей на выплату ипотеки. Об этом со ссылкой на обращение депутатов в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина сообщают «Известия».

По словам авторов инициативы, многодетные родители обращаются к властям с просьбой изменить механизм начисления единого пособия на ребенка. Сейчас при его назначении учитываются только доходы семьи, однако многие семьи выплачивают ипотеку, и ежемесячные платежи становятся серьезной и основной нагрузкой на бюджет.

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Также не берутся в расчет ситуации, когда родители остались без работы не по своей вине (например, при сокращении штата или ликвидации организации). В обращении к главе кабмина парламентарии напомнили, что 2024 год в России объявлен Годом семьи, и власти страны должны оказать максимум помощи родителям и детям, особенно многодетным семьям.

Один из авторов обращения, глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил, что предлагается отдельно учитывать расходы семьи на покрытие ипотечного займа. «Это нужно для того, чтобы расходы на ипотеку не давили на семейный бюджет и после выплаты ипотеки у родителей оставались деньги на питание и воспитание своих детей», — добавил он.

Ранее в Минтруде сообщили, что с 1 февраля власти могут проиндексировать на 7,4 процента более 40 видов различных выплат. Повышение затронет более 20 миллионов россиян. По словам главы ведомства Антона Котякова, проиндексированы будут, в том числе, материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

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