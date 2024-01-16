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03:51, 16 января 2024Экономика

В России запланировали проиндексировать более 40 видов выплат

Минтруд РФ планирует проиндексировать более 40 видов выплат на 7,4% с 1 февраля

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила ТАСС пресс-служба Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Как отмечает ведомство, ежегодно с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.

Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что индексация затронет такие выплаты, как материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что практически все социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля. Она уточнила, что пособие по беременности и родам будет увеличено почти в полтора раза.

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      Марина Совина
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