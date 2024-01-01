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00:00, 1 января 2024Экономика

В России увеличились пенсии

В России вступили в силу законы об индексации страховых пенсий

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

С 1 января 2024 года в России выросли страховые пенсии. Вступивший в силу закон об индексации выплат опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

С начала года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличился со 129,5 рубля до 133,1 рубля. Таким образом, размер выплат изменился с 7,9 тысячи рублей до 8,13 тысячи рублей.

Также до 19 242 рублей увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В годовом выражении прирост составил 18,5 процента, порядка трех тысяч рублей.

В рамках прямой линии президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение пенсий превысит инфляцию. По его словам, выплаты затронут более 32 миллионов неработающих граждан. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил, что в результате принятых мер средний размер страховой пенсии по старости у неработающих вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.

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      Вячеслав Агапов
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