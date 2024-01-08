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07:00, 8 января 2024Россия

В России рассказали об увеличении ряда социальных выплат

Депутат Бессараб: практически все социальные выплаты с 1 февраля будут увеличены

Фото: Александр Река / ТАСС

Практически все социальные выплаты и пособия с 1 февраля будут проиндексированы. Увеличение в большинстве случаев произойдет на 7,5 процента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тысяча рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тысячи рублей. Также будет увеличено единое пособие на детей, которые получают семьи почти с десятью миллионами ребятишек, и социальная зарплата к пенсии», — перечислила парламентарий.

При этом Бессараб отметила, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам будет увеличено почти в полтора раза.

«Так, пособие по беременности и родам составит 564 тысячи рублей. Это уже серьезная сумма. А пособие по временной нетрудоспособности, если стаж на максимуме, то есть восемь и более лет, с хорошей зарплатой, будет составлять 122 тысячи 800 рублей», — рассказала она.

Кроме того, после принятия и вступления в силу закона о занятости населения впервые минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице. Это тоже такое нововведение в законодательстве Российской Федерации

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 18,5 процента. Минимальные зарплаты выросли до 19 242 рублей.

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      Алена Шевченко
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