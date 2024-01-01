В России увеличили минимальные зарплаты

МРОТ в России с 1 января 2024 года увеличили до 19 242 рублей

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 18,5 процента. Соответствующий законопроект размещен на портале официального опубликования правовых актов.

С начала года минимальные зарплаты выросли до 19 242 рублей. Прибавка составит порядка трех тысяч рублей — как отмечают авторы законопроекта, мера приведет к увеличению доходов около 4,8 миллиона работников.

МРОТ — нижняя граница официальной заработной платы за месяц, которую работодатели обязаны выплачивать сотруднику на полной ставке. Этот показатель указан до вычета НДФЛ и других удержаний. Платить меньше указанного МРОТ можно лишь сотрудникам, которые работают неполный рабочий день или по совместительству.

МРОТ влияет не только на зарплаты, но и социальные пособия: пособия по беременности и родам, по уходу за детьми, больничные листы и прочие выплаты. Кроме того, он используется в расчетах командировочных, отпускных и других выплат. Поэтому с 1 января в России также вырастут пособия по нетрудоспособности и по безработице, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средние зарплаты в стране в 2023 году выросли на 7,5 процента. С января по август среднемесячная заработная плата увеличилась до 70,3 тысячи рублей, говорят официальные данные Росстата.