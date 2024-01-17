Дочь Джуда Лоу оголила грудь на фото для журнала

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис снялась в откровенных образах для журнала Dust. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 23-летняя модель позировала без бюстгальтера в темно-синем прозрачном топе, который оголял ее грудь. Также девушка надела лосины с леопардовым принтом и золотистые серьги.

В то же время манекенщица предстала перед камерой в укороченном зеленом свитере с абстрактным узором, белых трусах и прозрачных шортах со шнуровкой. Кроме того, она примерила белую майку с рисунком в виде креста на цепочке, также отказавшись от бра.

Ранее дочь американской супермодели Синди Кроуфорд снялась в откровенном образе для модного журнала Elle. На размещенном фото 22-летняя манекенщица Кайя Гербер запечатлена в сером пиджаке, джинсах с высокой посадкой и прозрачном корсете, оформленном кружевами.