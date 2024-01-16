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09:04, 16 января 2024Ценности

Дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном корсете для модного журнала

Кайя Гербер

Кайя Гербер. Фото: Charles Platiau / Reuters

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном образе для модного журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном фото 22-летняя манекенщица запечатлена в сером пиджаке и джинсах с высокой посадкой. На фото видно, что под жакетом присутствует черный прозрачный корсет, оформленный кружевами.

Также девушка примерила комплект одежды, состоящий из кожаной куртки-косухи и синих джинсов. При этом она дополнила данный образ черными солнцезащитными очками и небольшой сумкой люксового бренда Celine.

В сентябре Кайя Гербер снялась топлес для журнала Who What Wear. Тогда манекенщица предстала перед камерой в монохромном черном наряде бельгийского бренда Ann Demeulemeester, который состоял из атласной юбки длины макси и объемной накидки из кудрявого меха.

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      Мария Винар
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