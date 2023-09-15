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10:52, 15 сентября 2023Ценности

22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес

Фото: Carissa Gallo / Future PLC

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для журнала Who What Wear. Соответствующий материал появился на сайте издания.

22-летняя манекенщица предстала перед камерой в монохромном черном наряде бельгийского бренда Ann Demeulemeester, который состоял из атласной юбки длины макси и объемной накидки из кудрявого меха. При этом девушка прикрывала обнаженную грудь руками.

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Кроме того, знаменитость примерила красный костюм Prada, надев распахнутый пиджак на голое тело, и позировала в мини-шортах Valentino, украшенных фактурными розами. Автором съемки выступила американский фотограф и режиссер Карисса Галло, а за стиль отвечала Лорен Эггертсен.

Ранее в сентябре Кайя Гербер также снялась в откровенной одежде для журнала W. В том числе она позировала в обнажающем грудь металлическом топе бренда Rabanne золотистого оттенка с чашками в виде цветов и в платье Celine с декольте до талии.

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    Алина Гостева
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