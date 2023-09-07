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11:45, 7 сентября 2023Ценности

22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде

Фото: @kaiagerber

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенной одежде для журнала W. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Во время фотосессии 22-летняя манекенщица и актриса примерила несколько нарядов. В том числе она позировала в обнажающем грудь металлическом топе бренда Rabanne золотистого оттенка с чашками в виде цветов. Также образ девушки дополняли ремень в том же стиле и юбка с имитирующими перья деталями. При этом модель распустила волосы и подчеркнула глаза золотистыми тенями.

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Гербер также примерила бело-лиловый костюм марки Loewe, который состоял из оформленных объемными перьями топа и брюк. Кроме того, она предстала перед камерой в платье Celine с декольте до талии.

Ранее дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель снялась в наряде на голое тело для рекламы люксового бренда Sisley. Девушка предстала перед камерой в коричневом плаще и голубых джинсах с высокой посадкой, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

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    Карина Черных
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