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17:25, 17 января 2024Среда обитания

Россиянка сломала позвоночник в сорвавшемся лифте

Женщина в Екатеринбурге сломала позвоночник при падении лифта

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В одном из жилых домов Екатеринбурга с высоты седьмого этажа сорвался лифт. Женщина, находившаяся внутри, сломала позвоночник, пишет портал E1.RU со ссылкой на местных жителей.

Поломка произошла, как только пассажирка зашла в кабину. Пострадавшую госпитализировали. Дом обслуживается ТСЖ. Диспетчеры пока не располагают информацией о случившемся. Согласно данным в Фонде капитального ремонта, замена лифтового оборудования в доме планировалась на 2027-2029 годы.

Ранее СМИ сообщали о падении лифта в Уфе. Мужчин, оказавшихся внутри, вызволили спасатели. В результате происшествия один из пассажиров ушиб колено.

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      Виктория Клабукова
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