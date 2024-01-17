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08:19, 17 января 2024Экономика

Экономический рост в Китае превысил ожидания

ВВП Китая в 2023 году вырос на 5,2 процента
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Unsplash.com

Экономика Китая в 2023 году выросла на 5,2 процента, превысив ожидания властей. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил председатель Госсовета КНР Ли Цян, его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что целевой ориентир по росту ВВП в начале прошлого года был установлен правительством Китая на уровне «около 5 процентов». «Содействуя экономическому развитию, мы не прибегали к масштабным стимулам. Мы не стремимся добиться краткосрочного роста, аккумулируя при этом долгосрочные риски», — добавил премьер.

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По данным государственного статистического бюро КНР, уровень зарегистрированной безработицы в стране по итогам года снизился до 5,2 процента. Реальный располагаемый доход на душу населения в прошлом году вырос на 6,3 процента.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs (GS) спрогнозировали, что по итогам 2024 года ВВП Китая может вырасти на 4,8 процента. Подобной динамике будет способствовать в том числе восстановление потребительского спроса в азиатской стране. По мнению экспертов, возобновление деловой активности будет наблюдаться в первую очередь в секторе услуг. Рост в этом сегменте будет гораздо больше, чем суммарные темпы увеличения производства товаров, — 9,2 против 6 процентов.

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