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13:42, 17 января 2024Мир

ЕС осудил Германию из-за амбиций по Украине

Комиссар ЕС Бретон осудил Германию за одностороннюю помощь Украине

Фото: Issei Kato / Reuters

Европейский союз (ЕС) осудил Германию за одностороннее предоставление финансовой помощи Украине. Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет The Telegraph.

Бретон прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о предоставлении помощи Украине в размере более 7 миллиардов евро. Шольц подчеркнул, что средства пойдут как на военную, так и на финансовую помощь.

Еврокомиссар осудил этот шаг, поскольку он не пройдет через многосторонние механизмы ЕС. «Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку. Она, в частности, пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — добавил еврочиновник.

Ранее Шольц попросил ЕС уточнить у стран-членов объединения запланированную помощь Украине. Он отметил, что правительство Германии планирует удвоить военную помощь Украине до 8 миллиардов евро в 2024 году.

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      Юрий Леонов
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