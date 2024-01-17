В России назвали последствия продажи всех запасов евро из ФНБ для экономики

Депутат Кирьянов: экономика России не пострадает из-за продажи всех запасов евро

Российская экономика не пострадает из-за продажи всех запасов евро на сумму 573,7 миллиона из Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого шага.

Не вижу никаких последствий, это нормальные процедуры, которые могут использоваться в практике. Мы определенное время с этим прожили и никаких последствий-то не и не будет в дальнейшем. Вполне разумный подход для финансовых властей Артем Кирьянов депутат Госдумы

«Нам сегодня для наших непосредственных нужд и расчетов по бюджетной системе не нужны евро — непонятно, что с ними делать в дальнейшей перспективе. Мы уверенно идем по пути выстраивания собственной платежной платформы. Об этом недавно говорил Центробанк, что растет количество, в том числе нерезидентов, подключенных к российскому аналогу SWIFT. В этом смысле расчеты между странами в национальных валютах и введение цифрового рубля, который как системная единица помогает избегать вмешательства и контроля третьих стран, — это все полезные истории, которые обеспечивают нашу возможность вести внешнеэкономическую деятельность», — сказал депутат.

Как сообщило Министерство финансов, в декабре 2023 года все 573,7 миллиона евро ФНБ были конвертированы в рубли. Это было необходимо, чтобы покрыть дефицит бюджета. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в Банке России.

Объем ФНБ сократился на 1,5 триллиона рублей, до 11,965 триллиона руб., или до 8 процентов ВВП. После продажи европейской валюты в Фонде остались только рубли, юани и золото.

