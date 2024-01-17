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18:06, 17 января 2024Путешествия

Европейцы побывали в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи

Express: британские туристы пожаловались на карманников и запах мочи в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Британские туристы побывали в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи на главной площади города Таймс-сквер. Об этом пишет издание Express.

Уточняется, что приехавшие в США путешественники из Европы назвали эту достопримечательность ужасающей.

«Поскольку я остановилась недалеко от Таймс-сквер, я часто там бывала. Утром там меньше людей, но по вечерам очень многолюдно и ужасно. Люди ведут себя грубо, и еще там много продавцов автобусных туров, которые не принимают "нет" в качестве ответа», — возмутилась туристка по имени Лорна.

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Еще один британец с ником Eiu80 посоветовал путешественникам избегать посещения этого места в выходные дни в декабре. «Люди не обращают внимания на то, куда они идут, они постоянно смотрят в свои телефоны и сталкиваются друг с другом», — отметил он.

Туристка с ником Cosmogirl29 предупредила, что на Таймс-сквер следует остерегаться карманников и держать кошельки, телефоны и сумки надежно застегнутыми.

«Это был ужасный опыт. Больше всего меня беспокоило то, что наша группа не чувствовала себя безопасно. Тротуары невыносимо пахли мочой и травкой. На улицах повсюду был разбросан мусор. Пьяные бездомные лежали посреди тротуаров, по которым приходилось идти. Очень тревожное и угнетающее место», — написал другой посетивший популярную американскую достопримечательность путешественник, которого цитирует британский таблоид Daily Star.

Ранее американская блогерша, прожившая в Нью-Йорке два года, назвала его адом на Земле. Она пожаловалась на высокие цены на жилье, большое количество мышей, грязь, постоянный шум и толпы.

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      Алина Черненко
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