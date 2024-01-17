В Германии подняли вопрос о правовой основе экстрадиции украинских призывников

Согласно позиции Федерального суда Германии, экстрадиция недопустима в случаях, если она может привести к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу в условиях, когда возможный отказ от службы будет означать наказание. Таким образом парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер ответ на вопрос депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Уве Шульца об экстрадиции на Украину мужчин призывного возраста. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующими документами, опубликованными немецкими бундестагом.

«Выдаст ли федеральное правительство [Германии] трудоспособных украинцев в возрасте от 25 до 60 лет в случае отказа от добровольного "приглашения" министра обороны Украины [Рустема Умерова] для участия в боевых действиях на Украине, и если да, то на какую правовую основу в таком случае федеральное правительство будет опираться?» — говорилось в парламентском запросе Шульца, который поднял вопрос об экстрадиции украинских призывников.

Комментируя этот парламентский запрос, Штрассер напомнил, что правовой основой принятия решения о допустимости экстрадиции является Европейская конвенция о выдаче и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным

делам, не применимые к военным преступлениям.

«Кроме того, если это не было военным преступлением, необходимо также принять во внимание решение Федерального суда (...), согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием (...) оправдывает недопустимость экстрадиции, если она приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу с оружием сразу после отбытия наказания за преступление, влекущее выдачу не имея возможности заранее покинуть страну и, если она откажется от этой службы по соображениям совести, ей грозит наказание», — ответил парламентский статс-секретарь.

Ранее глава пресс-службы МИД республики Игорь Захаров заявил, что Молдавия не станет выдавать Киеву беженцев призывного возраста. «На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — сказал он.