Молдавия не станет выдавать Украине беженцев призывного возраста

МИД Молдавии: Кишинев не станет выдавать Украине беженцев призывного возраста

Молдавия не станет выдавать Киеву беженцев призывного возраста. Об этом заявил глава пресс-службы МИД республики Игорь Захаров в эфире радио Moldova.

«На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — сказал он.

Представитель МИД отметил, что подобных случаев не было, и Киев не обращался к Кишиневу с просьбой о возвращении таких граждан. Захаров подчеркнул, что у Молдавии и Украины нет соглашения об экстрадиции по призывному возрасту.

Ранее австрийское издание Еxxpress сообщило, что с 24 февраля 2022 года с Украины в Европейский союз (ЕС) приехали 650 тысяч мужчин призывного возраста. Уточняется, что потеря такого количества годных к военной службе мужчин является для Киева серьезной проблемой.