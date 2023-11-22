В ЕС назвали число приехавших с Украины мужчин призывного возраста

Еxxpress: с 2022-го с Украины в ЕС приехали 650 тысяч мужчин призывного возраста

С 24 февраля 2022 года с Украины в Европейский союз (ЕС) приехали 650 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает австрийское издание Еxxpress.

Отмечается, что это только число официально зарегистрированных мужчин, покинувших республику после начала российской специальной военной операции (СВО). 190 тысяч из них приняла Германия, а еще 100 тысяч находятся в ФРГ нелегально, то есть без регистрации.

В СМИ предположили, что потеря такого количества годных к военной службе мужчин является для Украины серьезной проблемой. «Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить — при условии, что западные союзники его поставят. С солдатами так не получится, или, скорее, это становится все труднее», — пояснили в издании.

В сентябре глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко сообщала, что украинские власти попросили западные страны не создавать программы для интеграции беженцев из республики. При этом она заявила, что в ведомстве считают несколько завышенными данные ООН о восьми миллионах беженцев с Украины.