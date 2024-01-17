Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:30, 18 января 2024Мир

Финны построят дополнительные ограждения на границе с Россией

Yle: на границе Финляндии и России построят дополнительные ограждения

Пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

Где именно будут установлены новые ограничения, которые призваны не допустить незаконного проникновения, не уточняется.

Граница Финляндии и России составляет примерно 1,3 тысячи километров, полностью обнести ее, например, колючей проволокой нереально, уточняет Yle.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Германия отказалась передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Киев хотел потратить их на уничтожение Крымского моста

      В Сенате США заявили о приближении к сделке о помощи Украине

      Зеленский высказался о давлении на украинские СМИ

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

      Минобороны сообщило об уничтоженном танке и двух БМП ВСУ одним расчетом

      В ОКР предостерегли сбежавших из России в США фехтовальщиков

      В России осудили призывы Запада готовиться к войне с Россией

      Финляндию предложили сделать посредником в конфликте на Украине

      Секс-работник отрезал мужчине пенис за 5,5 тысячи рублей

      Обнаружена связь между ночным светом и потерей зрения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше