Финны построят дополнительные ограждения на границе с Россией

Yle: на границе Финляндии и России построят дополнительные ограждения

Пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

Где именно будут установлены новые ограничения, которые призваны не допустить незаконного проникновения, не уточняется.

Граница Финляндии и России составляет примерно 1,3 тысячи километров, полностью обнести ее, например, колючей проволокой нереально, уточняет Yle.