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09:43, 17 января 2024Ценности

Фото топлес 56-летнего Марка Руффало оценили в сети словами «Халк плачет в углу»

Фото: Willy Vanderperre / @theperfectmagazine

Пользователи сети оценили фото американского актера, продюсера и активиста Марка Руффало для журнала Perfect Magazine. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 56-летний артист позирует перед камерой топлес, отказавшись от одежды. Однако на других кадрах знаменитость продемонстрировал образ, состоящий из рваных джинсов и серого плаща.

Поклонники, в свою очередь, решили прокомментировать данную съемку в комментариях под постом следующими словами: «Халк плачет в углу», «Марк Руффало? Скорее Марк Буффало», «Наверное, это была очень интересная фотосессия», «Неизменная форма Халка», «Неплохо для человека, которому скоро 60».

В декабре поклонники сравнили американского и французского актера Тимоти Шаламе с манекеном из-за наряда, в котором он появился на мировой премьере фильма «Вонка» в Лос-Анджелесе. Тогда для выхода в свет знаменитость выбрал кожаный костюм черного цвета, состоящий из брюк и пиджака. Кроме того, Шаламе надел водолазку и ботинки в тон.

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      Мария Винар
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