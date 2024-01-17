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18:15, 17 января 2024Мир

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Тегеран уважает суверенитет Пакистана

Фото: Naseer Ahmed / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его пакистанский коллега Джалил Аббас Джилани провели телефонный разговор после ударов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории Пакистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Иранский министр заявил, что Тегеран находится в дружественных отношениях с Исламабадом. «Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах», — заявили в МИД Ирана.

Абдоллахиан отметил, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана, и выразил надежду на продолжение обмена мнениями с Исламабадом по вопросам безопасности.

Глава МИД Пакистана, в свою очередь, попросил предоставлять Исламабаду информацию о позициях и перемещениях террористических группировок на пакистанской территории. «Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что безопасность Ирана — это также безопасность Пакистана и если существует угроза на земле Пакистана против Ирана, то Исламабад должен принять соответствующие меры», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее Абдоллахиан уточнил, что целью ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Пакистану являлись только террористы группировки «Джейш аль-Зольм». По его словам, боевики этой группировки имели связи с Израилем.

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      Дарья Балацкая
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