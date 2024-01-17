Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: целью ударов по Пакистану являлись террористы

Целью ракетных ударов Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Пакистану являлись только террористы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Reuters.

По словам Абдоллахияна, ни один гражданин Пакистана не был объектом ударов иранских ракет и беспилотников. Целью являлись только террористы группировки «Джейш аль-Зольм», расположенной на пакистанской территории.

Глава МИД подчеркнул, что участники этой террористической группировки имели связи с Израилем.

Ранее КСИР впервые нанес ракетный удар по штаб-квартирам «Джейш аль-Зольм». МИД Пакистана, в свою очередь, отозвал посла из Ирана в ответ на атаку по провинции Белуджистан.