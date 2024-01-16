Иран впервые нанес ракетный удар по террористам в Пакистане

Tasnim: КСИР нанес ракетный удар по террористам Джайш-э-Залум в Пакистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической группировки «Джайш-э-Залум» на территории Пакистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов ... Они были успешно уничтожены [комбинированным ударом] ракет и беспилотников», — говорится в сообщении.

Ранее КСИР нанес удары баллистическими ракетами по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в ответ на террористические атаки в иранском городе Керман. Отмечается, что все намеченные объекты были ликвидированы.