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20:55, 16 января 2024Мир

Иран впервые нанес ракетный удар по террористам в Пакистане

Tasnim: КСИР нанес ракетный удар по террористам Джайш-э-Залум в Пакистане

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической группировки «Джайш-э-Залум» на территории Пакистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов ... Они были успешно уничтожены [комбинированным ударом] ракет и беспилотников», — говорится в сообщении.

Ранее КСИР нанес удары баллистическими ракетами по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в ответ на террористические атаки в иранском городе Керман. Отмечается, что все намеченные объекты были ликвидированы.

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      Виктория Кондратьева
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