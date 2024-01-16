Иран нанес удар по ИГ в Сирии

Иранский КСИР ударил по ИГИЛ в Сирии в ответ на теракт у могилы Сулеймани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по позициями боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в ответ на террористические атаки в иранском городе Керман. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

Согласно ему, гвардейцы КСИР выявили и уничтожили места сбора командиров серией ударов баллистическими ракетами.

3 января взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в провинции Керман. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).