Пакистан отозвал своего посла из Ирана в ответ на ракетный удар

Reuters: МИД Пакистана отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар

МИД Пакистана отозвал посла из Ирана в ответ на ракетные удары по пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что удар по Пакистану является «незаконным и неприемлемым актом», в связи с чем Исламабад оставляет за собой право на ответ.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана.