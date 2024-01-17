Госдума подготовит предложения по смягчению наказания за ряд преступлений

В ГД проработают вопрос по смягчению наказания за ненасильственные преступления

Профильные комитеты Госдумы (ГД) подготовят предложения по смягчению наказания за ряд преступлений по ненасильственным уголовным статьям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проработкой вопроса по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина займется комитет по госстроительству и законодательству, а также комитет по безопасности и противодействию коррупции. Володин пояснил, что депутаты совместно с профильными ведомствами, Генеральной прокуратурой и Верховным судом России должны будут проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства.

«Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям. Обсудить с деловым, предпринимательским сообществом, учесть их предложения», — сказал спикер Госдумы.

Ранее, 14 декабря 2023 года, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин поручил законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления. Глава государства заявил, что порой «оторопевает» от приговоров по некоторым статьям. Комментируя решение суда по делу журналистки Александры Баязитовой, которую приговорили к пяти годам заключения по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, Путин задался вопросом о необходимости таких сроков.