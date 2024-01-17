Назван способ найти скрытую камеру с помощью смартфона

Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов: фонарик смартфона обнаружит скрытую камеру

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что скрытыми видеокамерами часто оснащены магазины, отели и даже съемные квартиры. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Шутов назвал способ найти скрытую камеру с помощью смартфона и подчеркнул, что для этого нужно посветить в темном помещении фонариком. Устройство камеры предполагает объектив, который начнет бликовать. При наличии источника инфракрасного излучения для съемок в темноте следует выключить свет и использовать камеру смартфона.

