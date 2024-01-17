Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 17 января 2024Ценности

Муж Инстасамки снял ее обнаженной и показал видео фанатам

Кадр: @realmoneyken

Муж рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, снял ее обнаженной и показал видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруг исполнительницы блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) запечатлел, как его 23-летняя возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере. Так, изначально артистка сняла домашнюю одежду, а затем нижнее белье.

Известно, что в настоящее время пара находится в Париже, Франция. Инфлюэнсер отметил, что они арендовали трехуровневую квартиру с террасой стоимостью более 1000 евро (более 95 тысяч рублей) в сутки.

Ранее в январе Инстасамка сбрила брови и показала видео фанатам. Так, артистка запечатлела, как избавляется от волосяного покрова над глазами с помощью Т-образной бритвы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      В Европе с помощью украинских беженцев решили преодолеть дефицит на рынке труда

      В Британии признали уничтожение Россией украинского ВПК

      Россияне решили подзаработать на размотке гирлянд

      Бывшего российского полицейского приговорили к колонии за продажу наркотиков

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      На Украине заявили о первом применении гибридной системы ПВО

      Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска

      Начата подготовка «Ангары-А5» к первому пуску с Восточного

      Моргенштерн снялся в башкирском национальном головном уборе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше