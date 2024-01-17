Муж Инстасамки снял ее обнаженной и показал видео фанатам

Муж рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, снял ее обнаженной и показал видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруг исполнительницы блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) запечатлел, как его 23-летняя возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере. Так, изначально артистка сняла домашнюю одежду, а затем нижнее белье.

Известно, что в настоящее время пара находится в Париже, Франция. Инфлюэнсер отметил, что они арендовали трехуровневую квартиру с террасой стоимостью более 1000 евро (более 95 тысяч рублей) в сутки.

Ранее в январе Инстасамка сбрила брови и показала видео фанатам. Так, артистка запечатлела, как избавляется от волосяного покрова над глазами с помощью Т-образной бритвы.