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13:51, 17 января 2024Бывший СССР

Известного казахского имама пригласили на званый ужин с Байденом

Казахского имама Байжигитулы пригласили в США на званый ужин с Байденом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Pool / CNP / Globallookpress.com

Известного казахского имама Нурлана Байжигитулы пригласили в США на званый ужин с президентом Джо Байденом в конце января. Об этом сообщает издание Orda.kz.

«Когда получил приглашение по почте, был несказанно рад. Ведь эта встреча — площадка для обсуждения стратегий сотрудничества и урегулирования конфликтов, направленных на обеспечение стабильности и гармонии в мировом сообществе», — сказал имам.

Байжигитулы заявил, что хочет совершить визит, чтобы донести интересы Казахстана во внешней и внутренней политике и «широко продемонстрировать духовность и показать, насколько обширна казахская история».

«До этого я принимал участие в таких же мероприятиях, которые были организованы в Южной Корее и России. Теперь меня пригласили в США. Мне уже одобрили визу на десять лет», — сообщил имам.

Ранее замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что наращивание связей Астаны с Западом помогает отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования России и Китая.

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      Алевтина Запольская
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