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09:38, 17 января 2024Среда обитания

Известный актер раскритиковал московские «человейники»

Актер Эдуард Радзюкевич раскритиковал «человейники» в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Известный актер и режиссер Эдуард Радзюкевич назвал минусы Москвы. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Радзюкевича, несмотря на большое количество плюсов, таких как развитый и комфортный общественный транспорт, постоянное обновление районов, возможность круглосуточного заказа еды, а также посещения ресторанов и кинотеатров, в российской столице, как и в любом мегаполисе, есть свои недостатки. В качестве одного из них актер выделил плотную застройку города, которую раскритиковал за отсутствие свободного пространства между домами.

«Такой рост населения, что стремятся каждую дырку застроить — везде, где ближе к центру, только "человейники". Смотришь из окна, а через пять метров — окно другого человека. Ну это же ужас!» — посетовал Радзюкевич. Артист также рассказал, что ему хотелось бы, чтобы новые развязки в столице строились быстрее, грязи и слякоти было меньше, а солнечных дней — больше.

В декабре прошлого года актриса Наталья Бочкарева назвала пробки и большое количество светофоров основными недостатками Москвы.

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      Полина Кислицына
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