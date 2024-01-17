Кадыров показал видео с добиванием раненого и прикинувшегося мертвым бойца ВСУ

Кадыров опубликовал видео с добиванием притворившегося мертвым бойца ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеоролик с добиванием бойца Вооруженных сил Украины. Снятую с коптера запись он выложил в Telegram.

На кадрах демонстрируется сброс беспилотником боеприпасов на занятый украинскими военнослужащими окоп. Затем демонстрируется неподвижно лежащий на земле человек. «Ранен, притворяется мертвым», — информирует надпись в нижней части видео. После этого дрон сбрасывает на военнослужащего еще один боеприпас.

Кадыров поздравил российских бойцов с ликвидацией «очередного укронацистского представителя». Он выразил радость в связи с тем, что солдату ВСУ не удалось увернуться от летевшего на него боеприпаса.

Ранее была опубликована снятая в зоне проведения спецоперации видеозапись, на которой российский военнослужащий уклоняется от украинского FPV-дрона. После неудавшейся попытки сбить беспилотник военнослужащий падает, и дрон врезается в землю.