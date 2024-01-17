Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 17 января 2024Россия

Кадыров показал видео с добиванием раненого и прикинувшегося мертвым бойца ВСУ

Кадыров опубликовал видео с добиванием притворившегося мертвым бойца ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеоролик с добиванием бойца Вооруженных сил Украины. Снятую с коптера запись он выложил в Telegram.

На кадрах демонстрируется сброс беспилотником боеприпасов на занятый украинскими военнослужащими окоп. Затем демонстрируется неподвижно лежащий на земле человек. «Ранен, притворяется мертвым», — информирует надпись в нижней части видео. После этого дрон сбрасывает на военнослужащего еще один боеприпас.

Кадыров поздравил российских бойцов с ликвидацией «очередного укронацистского представителя». Он выразил радость в связи с тем, что солдату ВСУ не удалось увернуться от летевшего на него боеприпаса.

Ранее была опубликована снятая в зоне проведения спецоперации видеозапись, на которой российский военнослужащий уклоняется от украинского FPV-дрона. После неудавшейся попытки сбить беспилотник военнослужащий падает, и дрон врезается в землю.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии назвали последствие поддержки Украины

      СБУ провела обыск в администрации Львовской области

      Пьяный турист на внедорожнике сбил инвалида в Гоа

      Самбурская в купальнике снялась у моря

      На Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

      ЦСКА подписал контракт с футболистом «Зенита»

      Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

      Неизвестные выстрелили в автобус с молодежной хоккейной командой в Подмосковье

      Пашинян выразил надежду на стремление Баку к миру

      В Европе нашли способ собрать денег для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше