Кейт Мосс отметила 50-летие в прозрачном платье

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс отметила свое 50-летие в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли манекенщицу в черном кружевном макси-платье с длинными рукавами, которое облегало ее фигуру. Также знаменитость надела серебристые босоножки на каблуках и набросила на плечи плащ с золотистым подбоем. При этом она распустила волосы и сделала минималистичный макияж, нанеся на веки блестящие тени бледно-коричневого оттенка.

Известно, что во время празднования юбилея рядом с Мосс находился ее возлюбленный — 37-летний праправнук канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка фотограф Николай фон Бисмарк.

Ранее в январе младшая сестра Кейт Мосс Лотти Мосс также снялась в откровенном виде в честь своего дня рождения. Манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлела себя в зеркало в розово-оранжевом бикини, оформленном тонкими завязками.