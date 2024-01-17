Литву обязали выплатить крупный штраф за пытки в секретной тюрьме ЦРУ

ЕСПЧ обязал Вильнюс выплатить компенсацию за пытки в секретной тюрьме ЦРУ

Литву признали виновной в пытках гражданина Саудовской Аравии в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на территории республики и обязали выплатить крупный штраф. Решение по делу опубликовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Суд констатировал, что гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи находился во время пребывания в тюрьме ЦРУ в юрисдикции Литвы, которая несет ответственность за нарушение его прав в рамках Конвенции о правах человека», — отмечается в пресс-релизе.

Суд обязал Вильнюс выплатить узнику компенсацию в 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в секретной тюрьме ЦРУ в 2005 и 2006 годах истец подвергался незаконным пыткам. Аль-Хаусауи завязывали глаза, надевали мешок на голову, оказывали воздействие светом и шумом.

В декабре 2023 года «связанных с Россией военных» обвинили в пытках в США.