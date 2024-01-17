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09:35, 17 января 2024Мир

Макрон изложил свое видение внутренней политики Франции

Президент Франции Макрон изложил свое видение внутренний политики страны

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, который пытается противодействовать потенциальным успехам крайне правых на европейских выборах, изложил свое видение внутренней политики на ближайшие годы, сосредоточив внимание на законе, образовании и политике поддержки бизнеса. Об этом сообщает The Guardian.

Он заявил, что его планы заключаются в том, чтобы «Франция оставалась Францией». Политик сосредоточил внимание на борьбе избирателей с низкими и средними доходами и пообещал стимулировать бизнес за счет уменьшение бюрократии.

Французский лидер также рассказал, что недавно собрал научных экспертов, чтобы попросить их «определить наилучшее использование экранов» для маленьких детей. По его словам, французские семьи не понимают, сколько времени должны проводить дети перед телевизором, телефоном и компьютером.

Макрон также подтвердил, что обязательная форма будет введена примерно в 100 школах, и добавил, что будет больше классов по гражданскому воспитанию. Кроме того, он пообещал изменить закон об отпуске по уходу за ребенком, повысив оплату за шестимесячный период для любого родителя.

Стремясь противостоять крайне правому «Национальному объединению» Марин Ле Пен, крупнейшей оппозиционной партии во французском парламенте, Макрон заявил, что снизит налоги для людей со средним доходом. Он подчеркнул, что партия Ле Пен не имела какого-либо жизнеспособного манифеста и не говорила избирателям правду.

Ранее президент Франции заявил, что Париж в скором времени будет готов передать Украине 40 крылатых ракет SCALP, сотни бомб и некоторое количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

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      Семен Александров
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