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12:13, 17 января 2024Мир

Макрона уличили в использовании ультраправых лозунгов

Le Point: Макрон использовал лозунг ультраправого политика-националиста Земмура

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в использовании лозунга бывшего оппонента на президентских выборах, ультраправого французского политика Эрика Земмура. Об этом пишет Le Point.

Макрон вызвал резонанс своей недавней пресс-конференцией о назначении нового правительства. В ходе выступления он использовал лозунг «Чтобы Франция оставалась Францией, (...) нацией здравого смысла, сопротивления и просвещения».

Ряд французских политиков обвинили президента страны в плагиате. Представитель партии «Республиканцы» Эрик Чиотти заявил, что использовал слоган в ходе праймериз партии в 2021 году. В свою очередь, депутат Национального собрания Франции от крайне левой партии «Непокоренная Франция» Тома Порте напомнил, что фраза использовалась Земмуром в ходе президентской кампании 2022 года. «Крайне правые на высшем уровне государства. Полная катастрофа», — написал он в соцсети X.

Ранее Макрон изложил свое видение внутренней политики на ближайшие годы, сосредоточив внимание на защите правопорядка и поддержке бизнеса. Предположительно, такие заявления вызваны противодействием потенциальным успехам крайне правых на выборах в Европарламент.

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      Юрий Леонов
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