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10:16, 17 января 2024Экономика

В России заявили о готовности выпускать стоячие вагоны метро

«Трансмашхолдинг» заявил о готовности при заказе выпускать стоячие вагоны метро

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крупнейший российский производитель рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) мог бы выпускать стоячие вагоны метро, если бы поступил такой заказ. О готовности предприятия заявила гендиректор «ТМХ Городской транспорт» Дарья Марку, передает РИА Новости.

По ее словам, для производства таких вагонов должны предшествовать нормативная база и регламентирующие документы, в том числе правила ГОСТ, санитарные правила, технический регламент Таможенного союза. При этом необходимо думать о комфорте пассажиров, поэтому разработка и выпуск вагона без сидений потребовало бы длительной подготовки.

Поводом для вопроса стал эксперимент в Сеуле, где началось тестирование стоячих вагонов метро. С 10 января их выводят на четвертую линию утром. Предполагается, что загруженность ветки в эти часы удастся снизить на 40 процентов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в России резко подорожало производство вагонов. Основной причиной предприятия называют увеличение производственных издержек в машиностроении на 10 процентов.

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      Платон Щукин
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