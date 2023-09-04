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09:44, 4 сентября 2023Экономика

В России начали неподъемно дорожать вагоны

«Ъ»: операторы перевозок начали останавливать покупки вагонов из-за роста цен

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Резкое повышение ключевой ставки до 12 процентов и рост цен на вагоны и цистерны привели к тому, что некоторые операторы перевозок начали останавливать их закупки. Об этом со ссылкой на опрошенных участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Среднесуточный показатель ставки аренды по долгосрочным действующим контрактам в новых условиях у ряда компаний оказался ниже, чем лизинговый платеж. Таким образом, они столкнулись с отсутствием свободных средств для пополнения парка.

К тому же, отмечает аналитик ЦЦИ Газпромбанка Роман Шагалов, текущие цены выглядят неподъемными для операторов, причем даже тех, которые хотели бы нарастить собственные мощности. Ведь срок окупаемости вагонов может достигать 15 лет.

Главной причиной подорожания вагонов и полувагонов стало увеличение производственных издержек в машиностроении на 10 процентов. Стоимость новых полувагонов без НДС достигла пяти миллионов рублей. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что вагоны с поставкой в 2024 году поднялись в цене на 40 процентов по сравнению с концом 2022 года, хотя в реальности они еще будут увеличены на общую инфляцию и рост цен на металл.

По его словам, издержки выросли в том числе за счет дефицита персонала. У четырех крупнейших производителей не хватает 15 процентов сотрудников, а оставшимся приходится поднимать зарплаты, чтобы не допустить оттока на оборонные предприятия.

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Издание отмечает, что в июле парк вагонов в России достиг рекордных 1,3 миллиона единиц, за три года он увеличился на 16,9 процента. Однако эксперт института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Фарид Хусаинов указывает, что дальность перевозок и загруженность железнодорожной сети также существенно возросла, поэтому увеличение числа вагонов не говорит об их избыточном количестве. Напротив, при меньшем парке вагонов бы хронически не хватало.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не может отгрузить произведенные автомобили Lada дилерам из-за проблем с логистикой. Не хватает водителей автовозов и самого транспорта, а использовать железную дорогу не получается из-за дефицита свободных мощностей и их стоимости.

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    Платон Щукин
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