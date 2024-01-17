Митя Фомин порассуждал о возможном воссоединении Hi-Fi

Митя Фомин заявил, что воссоединение группы Hi-Fi не зависит от него

Российский певец и бывший фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин порассуждал о возможном воссоединении коллектива. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Артист подчеркнул, что в жизни «нет ничего абсолютно пройденного». «Но далеко не все зависит от меня и далеко не все зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Мы ведь объединялись уже пять лет назад. К сожалению, мы не взлетели, как четверть века назад. Время поменялось, поменялись мы», — сказал он.

При этом исполнитель отметил, что ему приятно осознавать, что он посвятил группе лучшие годы.

Ранее Митя Фомин вспомнил, как в 1990-е годы жил в криминальном районе американского города Чикаго. Он рассказал, что приехал в США из Новосибирска в 1994 году, когда ему было 20 лет.