Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:38, 17 января 2024Культура

Митя Фомин порассуждал о возможном воссоединении Hi-Fi

Митя Фомин заявил, что воссоединение группы Hi-Fi не зависит от него

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец и бывший фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин порассуждал о возможном воссоединении коллектива. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Артист подчеркнул, что в жизни «нет ничего абсолютно пройденного». «Но далеко не все зависит от меня и далеко не все зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Мы ведь объединялись уже пять лет назад. К сожалению, мы не взлетели, как четверть века назад. Время поменялось, поменялись мы», — сказал он.

При этом исполнитель отметил, что ему приятно осознавать, что он посвятил группе лучшие годы.

Ранее Митя Фомин вспомнил, как в 1990-е годы жил в криминальном районе американского города Чикаго. Он рассказал, что приехал в США из Новосибирска в 1994 году, когда ему было 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше