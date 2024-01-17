Москвичей предупредили о сильных заморозках

В столице в начале следующей недели похолодает до минус 23 градусов

В Москве в начале следующей недели прогнозируется похолодание до минус 23 градусов. Такая температура ожидается в ночь на понедельник, 22 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В субботу, 20 января, в столице ожидается устойчивая погода. Ночью будет минус 9-11 градусов, гололедица. Местами пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до минус 5-7 градусов. В ночь на воскресенье, 21 января, похолодает до минус 10-15 градусов, а днем ожидается около минус 10 градусов.

В ночь на понедельник температура составит минус 18-23 градусов, днем ожидается минус 9-13 градусов. При этом, по словам Вильфанда, с середины следующей недели в Москве снова прогнозируется потепление.

Ранее стало известно, что первая половина января в России оказалась одной из самых холодных за последние 75 лет. Средняя суточная температура составила минус 15,8 градуса. Более холодная погода была в Москве только в 1950, 1963 и 1987 годах, самым морозным выдалось начало января 1950 года.