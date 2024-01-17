Москвичи бросились скупать один тип жилья

Росреестр: москвичи заключили рекордное количество вторичных сделок

Москвичи бросились скупать недвижимость в старом фонде. Столичное управление Росреестра проанализировало статистику по вторичным сделкам за 2023 год, пресс-релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам прошлого года в Москве было заключено почти 175 тысяч договоров купли-продажи в этом сегменте рынка. Это рекордное количество сделок по этому типу жилья с 2009 года. В сравнении с 2022 годом показатель вырос на 32 процента и на 2,4 процента — в сравнении с 2021-м, когда был установлен предыдущий рекорд. Пик продаж пришелся на август — 17,5 тысяч договоров, но к ноябрю число заключенных сделок стало снижаться.

Повышенный спрос на жилье наблюдался и в элитном сегменте рынка, рассказали опрошенные РБК эксперты. Вдобавок к концу 2023 года заметно ускорились темпы выхода на сделку: к сентябрю-декабрю они сократились с 4-6 месяцев до пары недель. Как сообщается, предложение в старом фонде редеет и в январе 2024-го. За последние полтора месяца выставленных на продажу квартир стало меньше на 11 процентов. Рекордное число продаж связано с тем, что покупатели, сумевшие оформить ипотеку по старым ставкам, торопятся провести сделку до конца года, поясняют специалисты.

Ранее аналитики платформы «Циан» выяснили, что в столице почти не осталось полноценных квартир стоимостью до 5 миллионов рублей. Вторичное жилье в таком ценовом диапазоне исчезло. Минимальная стоимость таких квартир — 5,2 миллиона рублей, а расположение — на окраине Новой Москвы.

