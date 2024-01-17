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01:55, 17 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Днепропетровской области
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области произошли взрывы, об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Днепропетровской области», — говорится в публикации. Подробности не уточняются.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога, в настоящее время последовал отбой. Также сигналы звучат в Кировоградской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 16 января взрывы произошли в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, Харьков находится под ракетным ударом. Градоначальник также призвал жителей города быть осторожными и сохранять спокойствие.

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      Марина Совина
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