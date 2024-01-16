В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о серии взрывов, прогремевших в городе.

«В городе раздаются взрывы», — написал он.

По его словам, Харьков находится под ракетным ударом. Градоначальник также призвал жителей города быть осторожными и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины, а также в подконтрольном киевским властям Херсоне. В соответствующих регионах была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно, что в результате ракетного удара по Сумской области поврежден объект инфраструктуры в городе Шостка. Отмечается, что вследствие этого без отопления остались 12 тысяч квартир местных жителей.