Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:48, 16 января 2024Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

Фото: Pixabay

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о серии взрывов, прогремевших в городе.

«В городе раздаются взрывы», — написал он.

По его словам, Харьков находится под ракетным ударом. Градоначальник также призвал жителей города быть осторожными и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины, а также в подконтрольном киевским властям Херсоне. В соответствующих регионах была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно, что в результате ракетного удара по Сумской области поврежден объект инфраструктуры в городе Шостка. Отмечается, что вследствие этого без отопления остались 12 тысяч квартир местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

      США решили эвакуировать крупную военную базу в Сирии из-за атак боевиков

      В США заявили о нежелании украинцев идти на фронт

      В Саудовской Аравии опровергли официальное вступление в БРИКС

      В Харькове прогремели взрывы

      Российский посол рассказал о «меморандуме из обещаний» для Киева

      В Германии анонсировали помощь Украине более чем на семь миллиардов евро

      В МИД РФ заявили о провале попытки Киева расширить антироссийский лагерь

      В США ответили на вопрос о новых пакетах помощи для Украины

      «Невосполнимый, очень серьезный удар». Путин заявил об угрозе государственности Украины на фоне провалов наступления ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости