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10:58, 17 января 2024Мир

Нетаньяху назвал сроки завершения конфликта с ХАМАС

Премьер Нетаньяху: конфликт Израиля и ХАМАС может продлиться до 2025 года
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС может продлиться до 2025 года, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщается, Нетаньяху выступил с заявлением в ходе встречи с представителями приграничных с Газой районов в штабе южного командования ЦАХАЛ. Также на встрече присутствовали представители других силовых ведомств.

В ходе встречи обсуждалось возможное возвращение жителей эвакуированных населенных пунктов. Израильский премьер подчеркнул готовность пересмотреть порядок предоставления финансовой помощи жителям Израиля, готовым вернуться в эвакуированные общины.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с израильским коллегой Йоавом Галлантом заявил об отказе диктовать Израилю сроки боевых действий. Издание Bloomberg отметило, что слова Остина по отношению к Израилю стали мягче в сравнении с предыдущими заявлениями президента США Джо Байдена и своими собственными в начале декабря.

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      Юрий Леонов
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