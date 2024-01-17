Цены на российский уголь в мире резко снизились

«Ъ»: экспорт российского угля на западном направлении начал приносить убытки

Несмотря на разгар отопительного сезона в северном полушарии, стоимость российского угля снижается как на восточном, так и на западном направлениях, причем во втором случае его поставки уже начали приносить убытки. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов пишет «Коммерсантъ».

На Дальнем Востоке уголь калорийностью 6000 килокалорий подешевел за неделю на 7,4 процента (101 доллар за тонну), 5500 килокалорий — на 7,1 процента (92 доллара), а 5000 килокалорий — на 8,9 процента (77 долларов). С поставками через Балтику цены упали на 4,7 процента (71 доллар), а на Черном море — на 4,6 процента (83 доллара).

Экспортный нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) на восточном направлении составляет минимальные 10-34 доллара, а на западном — 7-8 долларов, что уже ниже стоимости добычи топлива. Стоимость металлургических углей также падает — на Дальнем Востоке на 8,4 и 12,8 процента в зависимости от марки.

Основной причиной резкого ухудшения конъюнктуры стала более мягкая, чем ожидалось, погода, а также большие запасы угля в Китае и восстановленная им импортная пошлина.

Источник издания, близкий к угольной компании, предположил, что снижать добычу производители не будут. Они скорее постараются увеличить ее и потерпеть период низких цен некоторое время. Дело в том, что при сокращении добычи вернуться на прежний уровень сложно, даже не всегда возможно. Впрочем, независимый промышленный эксперт Максим Шапошников не исключает, что если текущая ситуация продержится больше двух месяцев, то снижать добычу все же придется.

Ранее стало известно, что в четвертом квартале 2023 года поставки российского угля за рубеж перестали расти. А в 2024 году из-за сложностей с вывозом объем экспорта сократится.

