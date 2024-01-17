Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:24, 17 января 2024Экономика

Цены на российский уголь в мире резко снизились

«Ъ»: экспорт российского угля на западном направлении начал приносить убытки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Несмотря на разгар отопительного сезона в северном полушарии, стоимость российского угля снижается как на восточном, так и на западном направлениях, причем во втором случае его поставки уже начали приносить убытки. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов пишет «Коммерсантъ».

На Дальнем Востоке уголь калорийностью 6000 килокалорий подешевел за неделю на 7,4 процента (101 доллар за тонну), 5500 килокалорий — на 7,1 процента (92 доллара), а 5000 килокалорий — на 8,9 процента (77 долларов). С поставками через Балтику цены упали на 4,7 процента (71 доллар), а на Черном море — на 4,6 процента (83 доллара).

Экспортный нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) на восточном направлении составляет минимальные 10-34 доллара, а на западном — 7-8 долларов, что уже ниже стоимости добычи топлива. Стоимость металлургических углей также падает — на Дальнем Востоке на 8,4 и 12,8 процента в зависимости от марки.

Основной причиной резкого ухудшения конъюнктуры стала более мягкая, чем ожидалось, погода, а также большие запасы угля в Китае и восстановленная им импортная пошлина.

Источник издания, близкий к угольной компании, предположил, что снижать добычу производители не будут. Они скорее постараются увеличить ее и потерпеть период низких цен некоторое время. Дело в том, что при сокращении добычи вернуться на прежний уровень сложно, даже не всегда возможно. Впрочем, независимый промышленный эксперт Максим Шапошников не исключает, что если текущая ситуация продержится больше двух месяцев, то снижать добычу все же придется.

Ранее стало известно, что в четвертом квартале 2023 года поставки российского угля за рубеж перестали расти. А в 2024 году из-за сложностей с вывозом объем экспорта сократится.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

      В Киргизии за призывы к беспорядкам задержали журналистов

      В России заявили о готовности выпускать стоячие вагоны метро

      В Китае отметили ускорение сокращения населения

      Власти Дагестана оценили образ местной певицы в мини-платье фразой «это позор»

      ФСБ выявила поддерживающего атаки дронами ВСУ россиянина

      В Башкирии вынесли приговор выступавшему против золотодобычи активисту

      Минобороны России раскрыло подробности уничтожения танков Leopard-2 в зоне СВО

      Депутаты предложили учесть расходы семей на ипотеку при расчете пособия

      В Херсоне снесли памятник Маяковскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости