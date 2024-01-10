«Ведомости»: экспорт угля из России в октябре 2023 года снизился почти на 5 %

В четвертом квартале 2023 года поставки российского угля за рубеж перестали расти. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

В октябре экспорт сократился почти на пять процентов в годовом выражении, до 16,8 миллиона тонн. Поставки энергоугля, которые росли на протяжении нескольких месяцев подряд, сократились до 13,9 миллиона тонн (минус 5 процентов), а поставки коксующего угля — до 2,7 миллиона (минус 2,3 процента). При этом в августе экспорт всех видов ресурса увеличился год к году на 3,7 процента, а в сентябре — на 1,7 процента.

Также в октябре снизилась добыча угля (минус 2,5 процента) — она уменьшилась до 38,3 миллиона тонн. При этом на фоне отказа западных покупателей от российских энергоресурсов добывающие компании были вынуждены экспортировать больше продукции в Азию и продавать уголь с существенными скидками к международным бенчмаркам.

По словам аналитика ФГ «Финам» Елены Юшковой, снижение экспорта угля в октябре не станет тенденцией — причиной она назвала наличие запасов у крупных покупателей в Азии, в частности у Индии.

Китай и Индия стали ключевыми импортерами отечественного угля в 2023 году — поставки выросли до 67,3 миллиона тонн (плюс 25,6 процента) и до 20,1 миллиона тонн (плюс 200 процентов) соответственно, отметили в Минэнерго.

По словам эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, после эмбарго ЕС российский экспорт угля стал «практически полностью» зависеть от Индии и Китая, за который приходится конкурировать с другими поставщиками, например, с Монголией или Австралией.

Ранее стало известно, что российским поставщикам придется сократить отгрузки угля через Дальний Восток. В 2024 году квоты для вывоза через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) сократятся со 111 миллионов тонн до 100 миллионов. Большую часть новых квот получит основной российский угольный экспортер Кузбасс — 54,1 миллиона. Следом за ним идут Якутия (26,3 миллиона), Бурятия (8,5 миллиона), Хакасия (6,5 миллиона), Иркутская область (3,3 миллиона) и Тува (650 тысяч).