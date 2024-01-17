Президент Франции Макрон призвал исключить победу России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции резко прокомментировал конфликт России и Украины. Его слова приводит газета Le Figaro.

В частности, Макрон призвал исключить победу России на Украине.

«Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно», — отметил он.

Ранее Макрон пообещал поставить Киеву сотни бомб и крылатые ракеты. «Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации текстов [соглашения о поставках вооружений и гарантиях безопасности Украины]», — анонсировал политик.