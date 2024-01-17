Обезьяны напали на туристов и попали на видео

В Таиланде группа обезьян напала на туристов

Группа обезьян напала на туристов, отдыхавших на пляже в Таиланде, и попала на видео. Об этом пишет Metro.

В ролике, снятом одним из отдыхающих на Обезьяньем пляже на островах Пхипхи, видно, как группа приматов внезапно начинает вести себя агрессивно по отношению к туристам и нападать на них. Загорающие люди в купальниках бросаются врассыпную, а обезьяны кидаются на них и хватают их за ноги. Одна женщина упала, и стоявшие рядом туристы с трудом отогнали от нее животных, размахивая сумками. При этом среди напавших на отдыхающих обезьян были и детеныши.

Власти острова обратились к отдыхающим и напомнили, что обезьяны — дикие животные, которые могут повести себя непредсказуемо, если почувствуют угрозу. Людям советуют не делать резких движений в присутствии приматов, соблюдать дистанцию, следить за своими вещами и не кормить их.

Ранее в Таиланде дикие обезьяны набросились на младенца и прокусили ему череп. Трехмесячный мальчик находился один дома и пил молоко, когда стая яванских макак ворвалась в помещение и забралась в детскую кроватку.