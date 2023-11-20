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18:09, 20 ноября 2023Из жизни

Агрессивные макаки напали на трехмесячного мальчика и прокусили ему череп

Newsflare: в Таиланде яванские макаки прокусили череп трехмесячному мальчику

Фото: Jared Rice / Unsplash

В Таиланде дикие обезьяны набросились на младенца и прокусили ему череп. Об этом сообщает Newsflare.

Нападение произошло 14 ноября на острове Ко Май Пхай в провинции Пхангнга. Трехмесячный мальчик находился один дома и пил молоко, когда стая яванских макак ворвалась в помещение и забралась в его детскую кроватку. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком.

Вскоре на крики мальчика прибежала его тетя, 37-летняя Джирапорн Калонг, которая присматривала за ним, пока его родители были в отъезде. Она позвала на помощь родственников, живущих неподалеку, и отогнала от ребенка макак, которые, по ее словам, были свирепыми и агрессивными.

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Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и около шести глубоких укусов на голове. Его доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение на острове Пхукет для проведения срочной операции. Хирургам удалось спасти жизнь ребенка. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей. «Это трагедия, что с моим племянником случилось такое несчастье. Теперь все, что я могу сделать, — это молиться за его здоровье», — говорит Калонг.

Отмечается, что яванские макаки стали более агрессивными по отношению к местным жителям и туристам в Таиланде. Они перестали бояться людей, начали часто воровать у них еду и проникать в дома. Власти принимают меры по регулированию численности обезьян в стране.

Ранее сообщалось, что в Индии стая агрессивных мартышек лангуров набросилась на мальчика и растерзала его. Во время нападения приматы нанесли ребенку множество тяжелых травм и вырвали часть кишечника.

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      Алиса Удовик
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