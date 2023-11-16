Мартышки растерзали десятилетнего мальчика у дверей храма

В Индии стая агрессивных мартышек-лангуров набросилась на мальчика и растерзала его. Об этом сообщает PSU Watch.

В понедельник, 13 ноября, в деревне Салки, штат Гуджарат, десятилетний Дипак Тхакор играл с друзьями у дверей храма, когда на них набросилось несколько диких обезьян.

Представитель местной администрации заявил, что во время нападения приматы нанесли ребенку множество тяжелых травм и вырвали часть кишечника. Тхакор сумел добраться до дома и был немедленно госпитализирован, однако врачи оказались бессильны.

В администрации также заявили, что это уже третье нападение обезьян на людей в населенном пункте за неделю. «В деревне обосновалась большая стая, включая четыре взрослые особи, которые участвовали в нападениях. Две уже обезврежены. В данный момент предпринимаются усилия для поимки остальных», — заявил представитель департамента лесного хозяйства.

Разные виды лангуров обитают почти на всей территории Индии. Эти приматы считаются священными у индуистов и их часто подкармливают при монастырях. При этом отдельные религиозные группы употребляют обезьян в пищу и используют их органы в традиционной медицине. В некоторых регионах жители стараются изгнать лангуров из поселений, так как они совершают набеги на поля и вламываются с дома, чтобы украсть пищу.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле мартышка сбежала от хозяина и устроила хаос на улицах города. Агрессивная обезьяна сбежала в районе Бююкчекмедже и напала на трех человек.